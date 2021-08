Seferovic-Konkurrent Vinicius wechselt in die Bundesliga

Der portugiesische Spitzenklub Benfica gibt seinen brasilianischen Stürmer Carlos Vinicius ab.

Der 26-Jährige, der sich im Angriff jeweils mit Haris Seferovic um einen Stammplatz balgt, zuletzt aber bereits an Tottenham ausgeliehen war, steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Der Transfer soll laut “A Bola” noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Benfica und die Eintracht befinden sich in der heissen Verhandlungsphase. Der Bundesligist möchte Vinicius mit Kaufoption ausleihen. Möglich ist aber auch ein permanenter Transfer.

psc 17 August, 2021 11:48