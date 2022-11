Ticket-Ärger bei Eintracht Frankfurt vor Sporting-Gastspiel

Eintracht Frankfurt gastiert am Dienstagabend (21 Uhr) in der Champions League bei Sporting. Einige Fans der Hessen werden in die Röhre gucken.

Wie «Sport1» berichtet, hat Sporting nur 2.500 Gästetickets an Eintracht Frankfurt überreicht, obwohl deutlich mehr Fans der Hessen in Lissabon sind. Dies ist die Mindestanzahl von fünf Prozent der Gesamtkapazität des Estádio José Alvalade XXI, das 50.000 Zuschauer fasst. Spekuliert wird, der Top-Klub aus Lissabon würde eine Frankfurter Invasion fürchten, so wie es sie in Barcelona in der Vorsaison gab.

Angeblich würde Sporting deshalb mehr als 16.000 Plätze im Stadion frei lassen und auf hohe Einnahmen verzichten – nur um nicht mehr Frankfurter reinzulassen. Ein Pressesprecher des Vereins widersprach diesen Meldungen auf «Sport1»-Nachfrage: «Das Spiel ist fast ausverkauft. Es gibt nur noch vereinzelt Tickets für Mitglieder.» Wie viele Fans letztlich genau im Stadion sein werden, lässt sich damit noch nicht exakt belegen.

adk 1 November, 2022 15:38