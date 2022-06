So sieht der Vertrag von Mario Götze bei Eintracht Frankfurt aus

Die Unterschrift von Mario Götze bei Eintracht Frankfurt steht unmittelbar bevor. Nun sind auch einige Parameter des Kontrakts durchgesickert.

Demnach wird sich der 30-Jährige für drei Jahre an die Hessen binden. Noch am Dienstag wird er laut “Sport 1” und “hessenschau” für die Medizintests in der Main-Metropole erwartet. Der Vertrag, den er anschliessend unterzeichnen soll, wird stark leistungsbezogen sein. Die Basis von 3,5 Mio. Euro wird nur im Erfolgsfall aufgeschlagen. Die Eintracht nutzt eine Ausstiegsklausel und überweist 3 Mio. Euro an die PSV Eindhoven, um Götze abzuwerben. Auch Benfica und Inter Miami waren am Weltmeister von 2014 dran, gehen aber leer aus.

psc 21 Juni, 2022 10:44