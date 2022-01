Wechsel von Eintracht-Profi Amin Younes zu Sivasspor gescheitert

Der Wechsel von Eintracht-Spielmacher Amin Younes zum türkischen Erstligisten Sivasspor kommt nicht zustande.

Wie die “Hessenschau” berichtet, platz der Wechsel des früheren deutschen Nationalspielers an den zu hohen Gehaltsforderungen. Younes soll und will Frankfurt verlassen. Der 28-Jährige spielt keine Rolle mehr. Laut “Bild” könnte es mit einem Wechsel in die türkische Süper Lig doch noch klappen. Es laufen demnach auch Gespräche mit Antalyaspor.

psc 6 Januar, 2022 16:53