Bayern uneinig über Leroy Sané – Timo Werner wieder ein Thema

Beim FC Bayern ist man sich offenbar nicht mehr darüber einig, Leroy Sané im Sommer zu verpflichten. Stattdessen könnte Timo Werner wieder zu einem heissen Thema werden.

Dies geht aus einem Bericht des “kicker” hervor. Demnach sind nicht alle Bayern-Verantwortlichen überzeugt davon, dass ein Transfer von Leroy Sané der richtige Schritt ist. Im vergangenen Sommer war man sich darüber eigentlich einig. Ein Kruezbandriss des 23-jährigen Flügelflitzers hat das Geschäft letztlich verhindert.

Nun sollen Bedenken aufgetaucht sein. Vor allem auch der jüngst vorgenommene Beraterwechsel bei Sané soll Zweifel geschürt haben. Nun müssten die Verhandlungen mit der Spielerseite wieder neu begonnen werden. Der 24-Jährige ist noch bis 2021 an die Citizens gebunden und wird noch in dieser Saison sein Comeback geben.

Statt Sané könnte in München plötzlich Timo Werner zum Handkuss kommen. Der Leipziger Profi war in der Vergangenheit auch schon ein Thema, allerdings wurde ein Transfer nie konkret. Dies könnte sich ändern, zumal der 23-Jährige über eine Ausstiegsklausel im Bereich zwischen 50 und 60 Mio. Euro verfügen soll. Allerdings gibt es für die Münchner hochkarätige Konkurrenz: Auch Champions League-Sieger Liverpool soll hinter Werner her sein. Dasselbe gilt für Manchester United.

psc 17 Februar, 2020 09:11