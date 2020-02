Liverpool hinterlegt Interesse an Timo Werner

Leipzigs Stürmer Timo Werner rutscht sehr konkret ins Visier des FC Liverpool.

Trainer Jürgen Klopp hält grosse Stücke auf den deutschen Nationalspieler. Die Reds haben laut “Sport Bild” beim Berater des 23-Jährigen ihr Interesse inzwischen konkret hinterlegt. Timo Werner verlängerte in der vergangenen Sommer zwar bis 2023 in Leipzig, verfügt in seinem Kontrakt aber über eine Ausstiegsklausel, die im Sommer gezogen werden könnte. Sie soll zwischen 55 und 60 Mio. Euro liegen.

Auch andere europäische Topklubs werfen ein Auge auf Werner, Liverpool soll aber in der Pole Position sein. Auch da der Angreifer von seiner Spielweise her perfekt ins Klopp-System mit dem schnellen Pressing und Gegenpressing passen würde.

psc 12 Februar, 2020 09:40