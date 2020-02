Werner steht auf ManUnited-Wunschliste

Manchester United hat seine Wunschliste für den bevorstehenden Transfer-Sommer zusammengestellt. Darauf notiert sein soll unter anderem Timo Werner.

Dass sich Timo Werner in absoluter Hochform befindet, braucht eigentlich nicht noch einmal extra Erwähnung zu finden. Mit 20 Toren in 22 Spielen belegt er hinter Robert Lewandowski (22) den 2. Platz der Bundesliga-Schützenliste. In der Folge liegt es nahe, dass Gerüchte um den Angreifer von RB Leipzig aufkommen.

Der “Daily Mail” zufolge listet nun auch Manchester United Werner im Transfer-Verzeichnis. Nach langem Hin und Her verlängerte der Stuttgarter seinen Vertrag im vorigen Sommer bis 2023. Dass er noch über einen mehrjährigen Kontrakt am Cottaweg verfügt, schliesst einen Abgang nach dieser Saison allerdings in keinster Weise aus.

Auslandswechsel durchaus ein Thema

“Ich kann mir auf jeden Fall grundsätzlich vorstellen, irgendwann im Ausland zu spielen, aber ich habe kein konkretes Ziel, wo ich auf jeden Fall einmal hin möchte. Ich bin offen für alles”, sagte Werner vor Kurzem gegenüber dem “kicker”. “Ich war zuletzt in Amerika im Urlaub, da lief durchgehend englischer Fussball. Das ist schon ein Ausrufezeichen für die Premier League. Aber auch in Spanien gibt es sehr namhafte und grosse Mannschaften, in denen es sicher Spass macht zu spielen.”

Werner ist bei ManUnited aber nicht die einzige Aktie, die gehandelt wird. Die “Daily Mail” nennt mit Odsonne Edouard (Celtic Glasgow) und Moussa Dembele (Olympique Lyon) zwei weitere potenzielle Transferziele.

aoe 16 Februar, 2020 12:49