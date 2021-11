FC Bayern: Alexander Nübel sind mehr Einsätze schriftlich zugesichert

Bayern-Goalie Alexander Nübel ist erst einmal bis 2023 an Monaco ausgeliehen. Eine Rückkehr kommt für den 25-Jährigen danach nur infrage, wenn er in München mehr Einsatzzeiten erhält (4-4-2.ch berichtete). Tatsächlich sind ihm solche sogar vertraglich zugesichert.

Dies bestätigt Nübel in einem Gespräch mit dem “kicker”. “Ich sollte eine gewisse Anzahl an Spielen bekommen, die ich nicht bekommen habe.” Die Einsatzgarantie wurde ihm vor der Ankunft im Sommer 2020 laut “Sport 1” von Sportvorstand Hasan Salihamidzic zugesichert. Der Verein äussert sich zum Vertragspassus weiterhin nicht. Klar ist, dass Stammgoalie Manuel Neuer nie damit einverstanden war, “freiwillig” Spiele abzugeben. Auch deshalb pochte Nübel im vergangenen Sommer auf eine Ausleihe, was dann auch geklappt hat.

psc 15 November, 2021 11:53