Hamann kritisiert Lewandowski: “Ich habe wenig Verständnis für die Aussagen”

Der Vertragspoker um Robert Lewandowski zieht sich beim FC Bayern weiter hin. Von TV-Experte Dietmar Hamann gibt es dafür nun Kritik.

Verhält sich Robert Lewandowski in Bezug auf seine Zukunft egoistisch? Dietmar Hamann will genau dies behaupten. “Ich habe wenig Verständnis für die Aussagen. Er spricht davon, dass es für ihn eine schwierige Situation sei”, erklärte Hamann bei “Sky90”.

Der Vertrag von Lewandowski läuft beim FC Bayern 2023 aus, wobei es seit geraumer Zeit Spekulationen darüber gibt, ob der Torjäger nicht wechseln wird. “Ich würde ihn gern mal fragen: In den letzten fünf Jahren, als er jedes Jahr im Sommer oder im Frühjahr mit anderen Vereinen kokettiert hat, ob er sich mal Gedanken gemacht hat, ob das eine schwierige Situation für den Verein war?”, erklärte Hamann, der auf die coronabedingten Einnahme-Ausfälle für den FC Bayern verwies.

“Er hat nicht einmal in den letzten Jahren gesagt, wie glücklich er in München ist”, meinte Der ehemalige Bayern-Verteidiger und sagte: “Er ist keine 24 mehr, sondern bald 34 Jahre alt. Er kann nicht erwarten, dass der Verein sagt: ‘Wir machen nochmal zwei Jahre’. Niemand weiss, ob er nächstes oder übernächstes Jahr noch seine Tore schiesst.” Ob der FC Bayern Lewandowskis Vertrag verlängert, ist weiter offen. Zumindest kündigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nun Gespräche an.

adk 24 April, 2022 18:06