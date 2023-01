Nagelsmann mit Klartext: «Jeder sieht doch die Torwart-Situation»

Der FC Bayern will einen neuen Torhüter verpflichten. Cheftrainer Julian Nagelsmann weist nochmals auf die Dringlichkeit hin.

Weil sich Manuel Neuer den Unterschenkel gebrochen hat, wird er in der restlichen Saison für den FC Bayern nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Münchner befinden sich daher auf der Suche nach einem Ersatz. Neben Yann Sommer, für den Borussia Mönchengladbach laut 4-4-2.ch-Informationen auf einer Ablöseforderung von acht Millionen Euro beharrt, zählt Alexander Nübel als Kandidat. Letzterer ist aber noch bis Sommer von Bayern an die AS Monaco verliehen, schliesst aber eine Rückkehr nicht kategorisch aus.

Julian Nagelsmann würde es jedenfalls freuen, wenn in den kommenden Tagen ein neuer Keeper käme. Rund um den 4:4-Test gegen RB Salzburg erklärte der Übungsleiter des deutschen Rekordmeisters: «Wir machen jetzt mal den fiktiven Fall: Der Ulle (Sven Ulreich; d. Red.) reisst sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, in der Champions League und in der Bundesliga spielen. Dann sagt jeder, seid Ihr noch ganz dicht, warum holt Ihr keinen Torwart?»

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte derweil: «Wir schauen weiter, was möglich ist und welche Optionen wir auf dem aktuell schwierigen Transfermarkt haben. Irgendwann werden wir die richtige Entscheidung treffen.» Ob Sommer, Nübel oder doch ein anderer kommt, wird sich erst noch zeigen.

adk 14 Januar, 2023 12:16