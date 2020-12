Union verlängert mit Erfolgsmanager Ruhnert

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Union Berlin und Oliver Ruhnert geht in die nächste Runde. Der Bundesligist hat den in einem halben Jahr auslaufenden Vertrag verlängert.

Union Berlin verlängert den auslaufenden Vertrag von Oliver Ruhnert. Angaben zur Dauer des neuen Arbeitspapiers machen die Köpenicker in der dazugehörigen Mitteilung nicht.

“Die Zusammenarbeit mit Oliver Ruhnert als Geschäftsführer Profifussball hat sich als ausgesprochen erfolgreich für den 1. FC Union Berlin erwiesen. Ihm ist es, gemeinsam mit Cheftrainer Urs Fischer, gelungen, auf Basis unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten sehr ambitionierte sportliche Ziele zu erreichen”, wird Union-Präsident Dirk Zingler zitiert.

Ruhnert arbeitete jahrelang in verschiedenen Positionen bei Schalke 04 und wechselte im Sommer 2017 in die Berliner Fussballabteilung, damals noch als Chefscout. Seit Mai 2018 amtet der 49-Jährige als Geschäftsführer Sport. In seiner Amtszeit gelang den Berlinern der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga.

“Union in der Bundesliga zu halten ist eine spannende Aufgabe, die mich herausfordert und reizt. Einmal ist uns das bereits gelungen und auch in dieser Saison sind wir bislang auf einem guten Weg”, sagt Ruhnert. “Ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir zusammen mit den vielen Menschen, die mit uns mitfiebern, auch mal eine komplette Bundesliga-Saison live im Stadion erleben können.”

Er ist bei uns für den Profifußball zuständig und das wird auch zukünftig so sein. Oliver Ruhnert bleibt eisern 🤝! Alles zur Vertragsverlängerung 👉 https://t.co/Rlf1GrTKGd#fcunion | #unveu | #eisern pic.twitter.com/xo3HirqazJ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 26, 2020

aoe 26 Dezember, 2020 11:53