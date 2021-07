Atalanta schielt auf Hertha-Stürmer Matheus Cunha

Der brasilianische Olympia-Teilnehmer Matheus Cunha darf und soll Hertha BSC in diesem Sommer verlassen. Mit Atalanta gibt es nun einen hochkarätigen Interessenten.

Der Spitzenklub aus der Serie A schielt laut “Daily Express” auf den 22-jährigen Stürmer, der auch über eine Vergangenheit beim FC Sion in der Super League verfügt. Zuletzt wurde mit Leeds United bereits ein Premier League-Klub in Verbindung zum Torjäger gebracht. Die Hertha möchte Cunha angeblich verkaufen, soll aber die stolze Summe von 30 Mio. Euro fordern. Ob damit ein Transfer zustande kommt, ist offen. Vertraglich ist der Angreifer bis 2025 an die Berliner gebunden. Zu Beginn des letzten Jahres wechselte er für 18 Mio. Euro von RB Leipzig zum Bundesliga-Konkurrenten.

psc 13 Juli, 2021 15:56