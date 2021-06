Fix: Hertha schnappt sich Schalke-Profi Suat Serdar

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Suat Serdar von Schalke 04 zu Hertha BSC ist perfekt.

Der 24-Jährige verlässt Gelsenkirchen ein Jahr vor Vertragsende nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Medienberichten zufolge fliessen für den Deutsch-Türken 7 Mio. Euro Durch Boni können weitere 3 Millionen hinzukommen. Serdar bestritt in der abgelaufenen Saison 25 Bundesligaspiele für Schalke. Dabei gelangen ihm ein Tor und drei Assists. Ausgebildet wurde er einst in der Jugend von Mainz 05.

Der erste Sommerneuzugang bahnt sich an: Suat #Serdar wechselt vorbehaltlich der noch ausstehenden medizinischen Untersuchungen zur kommenden Saison zu unserem Hauptstadtclub. 🤜🤛 Der Nationalspieler kommt vom @s04 nach Berlin. Wir freuen uns auf dich, Suat! 💙🤍#HaHoHe pic.twitter.com/EFFU7ntkMH — Hertha BSC (@HerthaBSC) June 11, 2021

psc 11 Juni, 2021 16:22