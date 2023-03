Handy auf Bank benutzt: Niederlechner erklärt Fauxpas

Florian Niederlechner rückte bei der 1:3-Niederlage von Hertha BSC bei der TSG Hoffenheim unfreiwillig in den Fokus: weil er sein Handy auf der Ersatzbank benutzte. Der Stürmer verteidigt sich.

In der 58. Minute fingen TV-Kameras von «Sky» ein, wie der in der Halbzeit ausgewechselte Florian Niederlechner auf der Ersatzbank sein Handy in der Hand hielt. Das Üble: Seine Mannschaft tat sich parallel dazu auf dem Rasen gegen die TSG Hoffenheim schwer und verlor am Ende.

Doch Niederlechner rechtfertigt sich. Via Instagram schreibt der 32-Jährige in seiner Story: «Liebe Hertha Fans, absolut unglückliche Szene. Aber ich habe nur mit meinem Mitspieler die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt!! Mehr nicht!! Ich will einfach nur den Klassenerhalt.» Von Teamkollege Kevin-Prince Boateng gibt es indes Rückendeckung. «Ich will ihn in Schutz nehmen. Er hat in dem Moment nur auf die Tabelle geguckt», so der Mittelfeldroutinier bei «Sky».

adk 19 März, 2023 10:28