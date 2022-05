Hertha BSC präsentiert den 1. Neuzugang für die neue Saison

Hertha BSC nimmt den kroatischen Innenverteidiger Filip Uremovic von Rubin Kazan unter Vertrag.

Der 25-Jährige war seit März in die zweite englische Liga an Sheffield United ausgeliehen, wo er noch drei Ligaspiele bestritt. Nun wechselt Uremovic in die Bundesliga und unterzeichnet bei den Berlinern einen Vertrag bis 2026. Der Transfer erfolgt ablösefrei.

“Mit Filip Uremovic verstärkt uns ein Spieler, der trotz seines jungen Alters schon reichlich Erfahrungen in verschiedenen Ligen sammeln konnte. Neben seiner Flexibilität überzeugt uns seine Robustheit im Zweikampf sowie seine Führungsstärke auf dem Platz, die er nicht zuletzt als Kapitän bei seinem Ex-Verein unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass sich Filip für einen Wechsel nach Berlin entschieden hat”, sagt Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic zum Transfer am Dienstag.

Erster Neuzugang 2022/23. ☑️🤩

Wir freuen uns, Filip #Uremović in der Hauptstadt zu begrüßen! 💪🔵⚪️

