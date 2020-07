Hertha-Supertalent Lazar Samardzic vor Wechsel

Das 18-jährige Mittelfeldtalent Lazar Samardzic von Hertha BSC könnte diesen Sommer den Weg zu einem ausländischen Topklubs gehen.

Der Youngster kommt in Berlin bisher vorwiegend in der U19 zum Einsatz, wobei er in dieser Saison auch schon Bundesliga-Luft schnupperte. Laut “Bild” und “kicker” buhlen gleich mehrere ausländische Top-Klubs um Samardzic. Zu den Interessenten zählen demnach Milan, Juve und Chelsea.

Und angeblich will der Youngster in diesem Sommer wechseln und ein neues Abenteuer beginnen. Er verfügt in Berlin aber noch über einen langfristigen Profivertrag bis 2024. Die geforderte Ablöse dürfte happig ausfallen.

psc 20 Juli, 2020 10:10