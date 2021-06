Hertha & Leverkusen buhlen um Nationalspieler Robin Gosens

Robin Gosens bestreitet mit Deutschland in Kürze die EM und dürfte dort auf der linken Seite gesetzt sein. Möglicherweise führt der Weg des Atalanta-Legionärs später in die Bundesliga.

Der 26-Jährige hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn die Topliga seines Landes reizt. Seit 2017 ist er in Italien tätig, davor fünf Jahre in den Niederlanden. Seine deutsche Heimat verliess Gosens bereits in sehr jungen Jahren.

Die Rückkehr könnte aber bevorstehen. Laut “The Athletic” gibt es mit Hertha BSC und Bayer Leverkusen zwei konkrete Interessenten aus der höchsten deutschen Spielklasse. Angeblich besteht auch schon Kontakt zu den beiden Vereinen.

Allerdings ist auch ein Serie A-interner Wechsel oder der Gang in eine andere Topliga möglich: Juventus, Atlético und Leicester zählten zu den Interessenten des Linksfusses, der nur noch bis 2022 an Atalanta gebunden ist.

psc 9 Juni, 2021 14:37