Hertha nimmt Deyovaisio Zeefuik unter Vertrag

Bundesligist Hertha BSC stellt mit Deyovaisio Zeefuik einen weiteren Neuzugang vor.

Der 22-jährige Niederländer stösst aus seiner Heimat für 4 Mio. Euro vom FC Groningen zu den Berlinern, wo er einen langfristigen Vertrag unterschreibt. “Mit Deyovaisio bekommen wir einen leidenschaftlichen Profi, der in Amsterdam eine hervorragende fussballerische Ausbildung genossen und sich sowohl auf Clubebene, als auch in den niederländischen U-Mannschaften bereits bewiesen hat. Wir sind froh, dass er sich entschieden hat, den nächsten Schritt in seiner Laufbahn bei uns zu machen”, kommentiert Michael Preetz die Neuverpflichtung.

psc 6 August, 2020 14:05