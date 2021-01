Hertha: Die Spur zu Ralf Rangnick wird heiss

Nach zuletzt sehr enttäuschenden Resultaten und Leistungen muss Hertha-Coach Bruno Labbadia um seinen Job zittern. Als potentieller Nachfolger wird Ralf Rangnick gehandelt.

Die Spur zum früheren RB-Coach wird laut “kicker” sehr heiss. Sollte die Hertha gegen Werder am Samstag nicht reüssieren, könnten die Hertha-Verantwortlichen die Reissleine ziehen und Labbadia entlassen. Als Wunschnachfolger stünde dann möglicherweise Rangnick im Fokus. Der 62-Jährige ist seit seinem Aus im Red Bull-Konzern “frei” und hat in der Vergangenheit bereits angedeutet, dass er sich wieder an die Seitenlinie stellen würde. Allerdings könnte er auch mit einem Engagement in der Premier League, namentlich bei Chelsea liebäugeln. Dort steht Trainer Frank Lampard ebenfalls unter Druck.

psc 21 Januar, 2021 09:12