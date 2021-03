Lehmann: Frankfurt will vermutlich “eine Menge Geld” für Bobic

Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt verlassen und könnte wohl zu seinem Ex-Klub Hertha BSC zurückkehren. Hertha-Aufsichtsrat Jens Lehmann bezieht dazu Stellung.

Bei Eintracht Frankfurt sorgt die Entscheidung von Fredi Bobic, den Verein trotz Vertrag bis 2023 frühzeitig zu verlassen, für Enttäuschung. Im Lager von Hertha BSC ruft dies jedoch Euphorie aus, gilt Bobic als Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Managers Michael Preetz.

“Das Problem bei Berlin ist, dass es viel Geld kostet”, sagte Jens Lehmann am Sonntag bei “Sky”. “Dann muss man sehen: Lohnt sich das?”, fragte sich der frühere deutsche Nationalkeeper und jetzige Aufsichtsrat von Hertha, der davon ausgehe, dass Eintracht “eine Menge Geld” für deren Sportvorstand verlangen werde. “Der Fredi hat das echt super gemacht in Frankfurt. Die Situation in Berlin ist aber eine andere”, meinte Lehmann zwar, fügte aber an, dass Bobic “natürlich qualifiziert” sei.

adk 7 März, 2021 16:20