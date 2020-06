Tabula rasa bei Hertha BSC! Der Bundesligist gab am Donnerstag während der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) gleich sechs Abgänge bekannt.

Geschäftsführer Michael Preetz bestätigte, dass Marius Wolf, Marko Grujic, Per Skjelbred, Salomon Kalou, Thomas Kraft und Alexander Esswein in der nächsten Saison nicht mehr im Kader des deutschen Hauptstadtklubs geführt werden.

Wolf (Borussia Dortmund) und Grujic (FC Liverpool) kehren nach Ausleihen vorerst zu ihren Stammvereinen zurück. Skjelbred zieht es zu seinem Ausbildungsklub Rosenborg BK, bei Kalou, Kraft und Esswein werden die auslaufenden Verträge nicht mehr verlängert. Laut Preetz sinniert Kraft über das vorzeitige Ende seiner Laufbahn.

Noch nicht geklärt ist die Zukunft des Duos um Vedad Ibisevic und Peter Pekarik, dessen Arbeitspapiere ebenfalls ihre Gültigkeiten verlieren. “Die Entscheidungen sind noch nicht getroffen”, erläuterte Preetz. Die Gespräche laufen.

🎶 Time to say goodbye! Saisonfinale heißt auch Abschied. Schickt uns eure Grüße für @PerCSkjelbred, @salomonkalou, @mariuswolf27, Thomas #Kraft, Marko #Grujic & Alex #Esswein an event@herthabsc.de .

Aber eins ist klar: Einmal Herthaner, immer Herthaner! 🔵⚪#BMGBSC #hahohe pic.twitter.com/GblLt5Sk4m

— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 25, 2020