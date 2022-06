Perfekt: Kevin-Prince Boateng macht bei der Hertha weiter

Was bereits in den letzten Tagen durchgesickert ist, wurde nun auch offiziell bestätigt: Kevin-Prince Boateng setzt seine Karriere bei Hertha BSC fort und unterschreibt einen neuen Vertrag.

Der 35-jährige Mittelfeldspieler verlängert bei den Berlinern um ein weiteres Jahr bis Juni 2023. Boateng kehrt im vergangenen Sommer zu seinem Stammklub zurück und bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 21 Pflichtspiele. Vor allem in der Schlussphase der Meisterschaft war er als Führungsspieler sehr wichtig. Boateng war letztlich am Klassenerhalt von Hertha BSC massgeblich beteiligt.

psc 22 Juni, 2022 17:34