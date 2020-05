Salomon Kalou weint nach Video-Eklat

Der fehlbare Hertha-Profi Salomon Kalou hat sich bei seinen Berliner Teamkollegen persönlich und in Tränen aufgelöst entschuldigt.

Wie der “kicker” berichtet, begegnete der 34-jährige Ivorer am Dienstag den anderen Hertha-Profis nach seiner Suspendierung in der Kabine. Dabei entschuldigte er sich persönlich für das Facebook-Video, das offenbarte wie Abstands- und Hygieneregeln missachtet wurden. In Interview mit “Sport 1” und dem “Spiegel” zeigte Kalou nach seinem Vergehen und der darauffolgenden Suspendierung Reue.

Kritik hagelte es von allen Seiten. Bayerns Ex-Präsident Uli Hoeness sagte zur Aktion in einer Talkrunde im “Bayrischen Fernsehen etwa: “Gegen Dummheit ist ja kein Kraut gewachsen.”

