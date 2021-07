Transfer-Coup: Hertha BSC verpflichtet Star-Stürmer Jovetic

Hertha BSC hat sich im Sturm mit Stevan Jovetic und somit einem namhaften Angreifer verstärkt. Dies gaben die Berliner am Dienstag bekannt.

Um die Torquote auszubauen, verstärkt sich Hertha BSC mit Stevan Jovetic. Der 31-jährige Offensivstar kommt nach seinem Vertragsende bei der AS Monaco ablösefrei nach Berlin.

“Mit Stevan bekommen wir einen klassischen Zentrumsspieler für die Offensive, der viel Erfahrung aus den Topligen in Europa mitbringt. Egal ob in der Premier League, der Serie A, der Ligue 1 oder der LaLiga, überall hat Stevan seine Tore erzielt. Mit seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch als Typ wird er uns direkt weiterhelfen. Darauf freuen wir uns sehr”, kommentierte Fredi Bobic die Personalie.

Jovetic selbst sagte zu seinem Wechsel: “Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen von Hertha BSC, allen voran Fredi Bobic, und war von der ersten Minute an heiss auf das Engagement in Berlin. Ich freue mich jetzt sehr auf den Verein, die Stadt, meine neuen Jungs im Team und auf die Bundesliga. Ich kann es kaum erwarten, direkt loszulegen und möchte von Beginn an mit meiner Erfahrung alles einbringen, um der Mannschaft zu helfen.”

adk 27 Juli, 2021 11:47