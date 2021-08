Vedad Ibisevic beendet Aktivkarriere und übernimmt neuen Job bei der Hertha

Der bosnische Bundesliga-Stürmer Vedad Ibisevic verkündet sein Karriereende. Bei seinem langjährigen Verein Hertha BSC übernimmt er eine neue Aufgabe.

Der 36-Jährige war seit Beginn dieses Jahres vereinslos. Nun ist klar, dass er als Profi auch kein neues Engagement mehr eingehen wird. Stattdessen wird er nun Offensivtrainer bei der Hertha. “Nachdem klar war, dass ich meine Spielerkarriere beende, hatte ich gute Gespräche mit der Führung bei Hertha BSC, insbesondere mit Fredi und Pál. Der Verein liegt mir seit meiner Zeit hier in Berlin sehr am Herzen. Ich fühle mich als Herthaner und ich bin glücklich und dankbar, dass ich diese Aufgabe jetzt übernehmen kann.” Ibisevic wird sich in Berlin um die Offensivspieler der Profis und auch um Offensivtalente kümmern.

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit Vedad Ibišević einen weiteren Herthaner im Verein einbinden konnten. Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten als ehemaliger Topstürmer dabei mithelfen wird, unsere Offensivspieler im Profi- und Leistungsbereich noch besser zu machen”, erklärte Herthas neuer Geschäftsführer Fredi Bobic.

psc 4 August, 2021 10:03