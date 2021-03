Weg für Hertha frei? Bobic will Frankfurt verlassen

Fredi Bobic, Sportvorstand der Eintracht Frankfurt, soll entschieden haben, seinen Vertrag mit den Hessen auflösen zu wollen. Hertha BSC gilt nach wie vor als Favorit für die künftige Jobstelle.

Bis 2023 ist der Kontrakt von Fredi Bobic bei Eintracht Frankfurt noch datiert. Laut Informationen von “Sky” will der 49-Jährige diesen allerdings auflösen lassen. Der Sportvorstand der SGE soll eine Entscheidung zu seiner Zukunft getroffen haben und dieses lautet: Abschied aus der Mainmetropole.

Seit etlichen Wochen wird Bobic mit seinem Ex-Klub Hertha BSC in Verbindung gebracht. Dort soll er einen Posten in der sportlichen Führung übernehmen. Wird sich aber nicht auf eine Vetragsauflösung in Frankfurt verständigt, würde allenfalls für die Berliner eine Ablöse fällig werden.

adk 1 März, 2021 19:44