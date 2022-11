Zwei italienische Klubs wollen Davie Selke

Hertha-Stürmer Davie Selke weckt Interesse in Italien.

Nach Angaben der «Sport Bild» steht der 27-Jährige auf der Wunschliste des FC Genua und von Empoli. Selke könnte in Berlin trotz Vertrag bis Saisonende durchaus die Wechselfreigabe erhalten. Im Angriff ist der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler nicht erste Wahl und kommt meist, wenn überhaupt, als Joker zum Einsatz. Die Hertha würde Selke angeblich sogar ablösefrei ziehen lassen.

Genua spielt in dieser Saison in der Serie B, Empoli ist in der Serie A beschäftigt.

psc 2 November, 2022 16:40