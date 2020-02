Auch Munas Dabbur hat es erwischt

Hoffenheims Winter-Neuzugang Munas Dabbur fällt bis auf Weiteres aus.

Wie sein Verein mitteilt, erlitt der 27-jährige Israeli beim 1:1 bei Gladbach einen Riss der Bizepssehne am Knie und fällt für unbestimmte Zeit aus. Dabbur, der eine Vergangenheit bei den Grasshoppers in der Schweiz besitzt, stiess Anfang Januar für 12 Mio. Euro von Sevilla zu Hoffenheim. Er wartet noch auf sein Debüt-Tor in der Bundesliga.

Munas #Dabbur hat beim Auswärtsspiel gegen @borussia einen Riss der Bizepssehne am Knie erlitten und fällt damit bis auf Weiteres aus. Der Stürmer hatte sich bei einem Zweikampf unglücklich das Bein verdreht und musste in der 26. Minute ausgewechselt werden. Gute Besserung! pic.twitter.com/21d7CNer1P — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 23, 2020

psc 24 Februar, 2020 15:26