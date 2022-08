Der ligainterne Wechsel von Angeliño ist fix

Linksverteidiger Angeliño wechselt innerhalb der Bundesliga von RB Leipzig zur TSG Hoffenheim.

Die Kraichgauer bestätigen die Ankunft des 25-jährigen Spaniers am Montagabend. Der Transfer von Angeliño erfolgt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende. “Angeliño ist ein Spieler, der über herausragende fussballerische Fähigkeiten verfügt und diese bereits sowohl in der Bundesliga als auch auf der europäischen Fußballbühne über eine längere Zeit nachgewiesen hat”, sagt TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen. “Dass sich ein Spieler dieser Kategorie bewusst und mit voller Überzeugung für die TSG entscheidet, obwohl er sich in seiner aktuellen Situation eigentlich Liga und Klubkategorie aussuchen kann, ist schon etwas Besonderes und zeigt, was für einen Stellenwert wir uns mittlerweile erarbeitet haben.”

#HolaAngelino 👋@angel_tasende69 trägt ab sofort das Trikot der #TSG 🔵⚪ Der 25 Jahre alte Spanier wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von RB Leipzig in den Kraichgau 🤝 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 8, 2022

psc 8 August, 2022 18:35