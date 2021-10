Der FC Bayern behält Chris Richards genau im Blick

Der FC Bayern hat US-Verteidiger Chris Richards für eine weitere Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Die Leistungen des 21-Jährigen werden an der Säbener Strasse weiterhin genau beobachtet.

Der deutsche Rekordmeister steht im ständigen Austausch mit dem Abwehrspieler, wie dieser im “kicker” verrät: “Nach einigen Spielen bekomme ich Rückmeldung von Marco Neppe, dem Leiter der Münchner Scoutingabteilung, was ich gut und weniger gut gemacht habe.” Richards war bereits in der vergangenen Rückrunde an die TSG verliehen. Nun hat er bei den Kraichgauern sofort wieder einen Stammplatz in der zentralen Abwehr übernommen.

Der junge Verteidiger führt aus: “Es war mein Wunsch, nach Hoffenheim zurückzukehren. Im Sommer stellte sich heraus, dass die Konkurrenz in München weiter sehr gross sein würde und ich längst nicht jedes Spiel spielen werde.” Vor allem bezüglich Konstanz müsse er sich noch verbessern, “das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, genau deshalb bin ich nun in Hoffenheim, um viel Spielpraxis sammeln.”

In München steht Richards bis 2025 unter Vertrag.

