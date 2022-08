Neuer Spieler für Hoffenheim: Eduardo Quaresma kommt

Die TSG Hoffenheim wird sich wohl in Kürze mit dem portugiesischen Abwehrspieler Eduardo Quaresma verstärken.

Wie “A Bola” und “fussballtransfers.com” berichten, schlägt der 20-Jährige in Kürze im Kraichgau auf. Hoffenheim soll sich mit Sporting, wo Quaresma bis 2025 unter Vertrag steht, über einen Wechsel des Nachwuchs-Nationalspielers geeinigt haben. Der Youngster wird demnach zunächst für eine Saison an die TSG ausgeliehen. Diese sichert sich ausserdem eine Kaufoption. Der obligatorische Medizincheck wird bereits in Kürze über die Bühne gehen. Danach kann die Vertragsunterschrift erfolgen.

Die vergangene Saison bestritt Quaresma auf Leihbasis beim CD Tondela.

psc 2 August, 2022 17:53