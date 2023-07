Offiziell: Hoffenheim verpflichtet Ungarn-Nationalspieler Szalai

Die TSG Hoffenheim verpflichtet Attila Szalai von Fenerbahçe Istanbul. Der ungarische Nationalspieler unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2027 datierten Vertrag.

Attila Szalai verlässt Fenerbahçe Istanbul und schliesst sich der TSG Hoffenheim an. Der türkische Pokalsieger veröffentlichte im Zuge seiner Börsenmeldung eine Grundablöse in Höhe von 12,3 Millionen Euro. Übereinstimmenden Berichten zufolge könnten inklusive Boni gar 15 Millionen Euro für den Transfer fliessen.

Der Abwehrspieler sagt zu seinem Wechsel: "Ich hatte mehrere Optionen für meine sportliche Zukunft, habe mich aber ganz bewusst für die TSG Hoffenheim entschieden. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga spielen und bin davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist." Der 25-Jährige verrät, dass er sich die Empfehlung von Landsmann und Ex-Hoffenheimer Adam Szalai, der auch für den FC Basel gespielt hatte, einholte: "Ich habe mich in den vergangenen Wochen natürlich auch bei meinem ehemaligen Nationalmannschaftskapitän Adam über den Verein erkundigt. Er hat mir ausschliesslich Gutes über die TSG erzählt. Ich bin hochmotiviert, will mich vom ersten Tag an hier bei der TSG voll einbringen und der Mannschaft dabei helfen, eine erfolgreichere Saison zu spielen."

adk 24 Juli, 2023 16:58