Perfekt: Wout Weghorst kehrt in die Bundesliga zurück

Der niederländische Torjäger Wout Weghorst läuft ab sofort wieder in der Bundesliga auf.

Die TSG Hoffenheim sichert sich die Dienste am 31-jährigen Stürmer. Weghorst wechselt auf Leihbasis von Premier Ligist Burnley ins Kraichgau und freut sich: "Ich hatte einige Möglichkeiten und habe mir in den vergangenen Wochen viele Gedanken über meine Zukunft gemacht. Die Verantwortlichen der TSG haben sich enorm um mich bemüht und mir eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Das hat mir sehr imponiert und es fühlt sich einfach richtig an jetzt hier zu sein. Umso schöner, dass nun alle Gespräche positiv abgeschlossen sind und der Transfer zur TSG realisiert werden konnte."

Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen freut sich ebenfalls über die Verpflichtung: "Ich denke ich übertreibe nicht, wenn ich diesen Transfer als beachtlich und aussergewöhnlich bezeichne. In jedem Fall ist er das für uns. Dass sich ein Stürmer mit dieser Vita und diesen Optionen für die TSG Hoffenheim entschieden hat, zeigt, dass dieser Klub auch auf renommierte Spieler eine Anziehungskraft ausübt."

psc 9 August, 2023 10:18