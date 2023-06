Rückkehr naht: Grillitsch zum Medizincheck bei Hoffenheim

Florian Grillitsch steht ein Jahr nach seinem Abgang zu Ajax Amsterdam vor der Rückkehr zur TSG Hoffenheim. Einen Termin für den Medizincheck gibt es bereits.

Das Intermezzo bei Ajax Amsterdam scheint Florian Grillitsch nach nur einer Saison zu beenden. Der österreichische Nationalspieler soll vor einem Comeback bei der TSG Hoffenheim stehen.

Laut der "Rhein-Neckar-Zeitung" absolviert der 27-Jährige bei den Kraichgauern am Montag seinen Medizincheck. Für den Mittelfeldspieler steht damit eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte an. Bereits von 2017 bis 2022 hatte er für die TSG gespielt, nun winkt ihm dort ein erneuter Dreijahresvertrag.

adk 26 Juni, 2023 09:52