Rückkehr perfekt: Grillitsch zurück bei Hoffenheim

Florian Grillitsch kehrt nach nur einem Jahr bei Ajax zurück zur TSG Hoffenheim. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Bereits von 2017 bis 2022 lief Florian Grillitsch für die TSG Hoffenheim auf. Nun kehrt der österreichische Nationalspieler zurück an alte Wirkungsstätte. "Grillo ist ein herausragender Fussballer, der mit seiner enormen Ballsicherheit, seinen technischen Fähigkeiten und seinem fantastischen Spielverständnis bereits in der Vergangenheit ein echter Unterschiedsspieler für uns war und auch in Zukunft sein kann", sagt Alexander Rosen, Direktor Profifussball bei der TSG Hoffenheim. "Er soll mit seiner Erfahrung nicht nur auf dem Platz eine dominante Rolle einnehmen, sondern auch innerhalb der Mannschaft und in der Kabine als Führungspersönlichkeit vorangehen. Das ist nach einem für ihn sportlich komplizierten Jahr nicht nur unsere Hoffnung, sondern gleichzeitig unsere Erwartung. Denn er bringt alles dafür mit."

Grillitsch selbst sagt: "Ich freue mich wirklich sehr darüber, wieder zurück bei der TSG Hoffenheim zu sein. Ich war in den vergangenen Wochen in der glücklichen Lage, eine Vielzahl an Optionen für meine sportliche Zukunft prüfen zu dürfen und ich habe mich ganz bewusst und aus voller Überzeugung für eine Rückkehr zur TSG entschieden. Der Kontakt zu vielen Menschen im Klub ist nie abgerissen und ich weiss genau, wofür die TSG steht und was es braucht, um hier erfolgreich Fussball zu spielen. Die vergangenen Monate haben mich in meiner Entwicklung sicher noch einmal weitergebracht und ich brenne darauf, mich vom ersten Tag an hier wieder voll einzubringen."

adk 27 Juni, 2023 11:18