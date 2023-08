Wout Weghorst kehrt in die Bundesliga zurück

Der niederländische Stürmer Wout Weghorst steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga.

Der 31-jährige Niederländer steht beim FC Burnley unter Vertrag, wo seit dieser Saison auch Ex-FCB-Torjäger Zeki Amdouni spielt. In der vergangenen Saison war er zunächst an Besiktas und für die zweite Saisonhälfte an an ManUtd ausgeliehen, nun könnte Weghorst Burnley erneut auf Leihbasis verlassen. Laut "Bild" will sich die TSG Hoffenheim die Rechte am früheren Wolfsburg-Stürmer sichern. Weghorst wird Munas Dabbur ersetzen, der sich in die Arabische Emirate verabschiedet hatte.

Angeblich haben die Parteien bereits eine Einigung erzielt. Der Weghorst-Deal soll in Kürze kommuniziert werden.

psc 8 August, 2023 13:35