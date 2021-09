Ausstiegsklausel bei Leipzig-Profi Dominik Szoboszlai enthüllt

Der ungarische Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai wechselte zu Beginn dieses Jahres von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig. Bereits im kommenden Sommer könnte der 20-Jährige zumindest in der Theorie wieder weiterziehen.

Wie die “Sport Bild” berichtet, verfügt das Supertalent nämlich in seinem bis 2026 gültigen Kontrakt über eine Ausstiegsklausel, die bereits 2022 greift. Sie soll bei rund 70 Mio. Euro liegen. Leipzig profitierte bei der Verpflichtung des Nationalspielers bereits von einem solchen Vertragspassus beim ehemaligen Salzburg-Profi. Die Österreicher würden bei einem Weiterverkauf mit 20 Prozent an der Ablöse partizipieren. Noch denkt Szoboszlai indes nicht an einen Transfer. Erst im Mai verlängerte er seinen Vertrag sogar noch einmal. Zudem konnte er erst in dieser Saison richtig angreifen, nachdem er zuvor von Adduktorenproblemen zurückgeworfen wurde.

psc 1 September, 2021 11:31