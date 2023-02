Christopher Nkunku ist zurück

Christopher Nkunku ist bei RB Leipzig nach langer Verletzungspause zurück.

Der französische Stürmer steht für das Auswärtsspiel der Roten Bullen in Wolfsburg am Samstagnachmittag im Kader, wie Trainer Marco Rose tags zuvor auf einer Pressekonferenz bestätigt. Nkunku erlitt im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft für die WM einen Aussenbandriss und musste seither pausieren. Zuletzt hatte er wieder mit dem Team trainieren können und ist nun auch erstmalig wieder bereit für einen Ernstkampf. In der Startelf wird er indes noch nicht stehen.

Wieder dabei sind bei Leipzig auch Konrad Laimer und Willi Orban, die zuletzt etwas kürzertreten mussten.

psc 17 Februar, 2023 13:00