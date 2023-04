Christopher Nkunku meldet sich in Leipzig zurück

Christopher Nkunku steht bei RB Leipzig vor dem lang ersehnten Comeback.

Nachdem der 25-jährige Franzose während der WM-Pause eine Knieverletzung erlitt, die ihn bist Mitte Februar ausser Gefecht gesetzt hatte, fehlte er zuletzt auch noch wegen einem Muskelfaserriss. Nun steht Nkunku aber vor der Rückkehr auf den Platz. Der Torjäger kann wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und wird im Ligaspiel gegen Augsburg am kommenden Samstag im Kader stehen. Bereits für den 1:0-Sieg gegen die Hertha am vergangenen Wochenende hätte es fast gereicht, da wurde Nkunku aber noch einmal geschont.

psc 11 April, 2023 14:31