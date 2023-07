Darum verlängerte Rose seinen Vertrag nur um ein weiteres Jahr

Marco Rose hat seinen Vertrag bei RB Leipzig lediglich um ein weiteres Jahr verlängert. Der Trainer begründet seine Entscheidung.

Der Vertrag von Marco Rose bei RB Leipzig lief ursprünglich 2024 aus und wurde nun bis 2025 verlängert. Über die kurze Laufzeit seines Arbeitspapiers sagt der 46-Jährige: "In dem schnelllebigen Geschäft geht es für mich nicht darum, mich maximal abzusichern, sondern das Maximale rauszuholen mit dem Verein, wo ich bin. Dafür braucht der Trainer einen guten Kader, der Verein braucht einen motivierten Trainer."

Rose glaube, "dass wir in der Konstellation einfach für uns alle das am besten abgebildet sehen. Wir hinterfragen dann immer wieder gerne alles, auch in einem Jahr schon wieder. Wir können uns auch schnell zusammensetzen. Aber ein langfristiger Vertrag als Trainer bedeutet heutzutage nicht automatisch, dass man lange da ist." Gemäss "Bild" bringt die Verlängerung eine Gehaltssteigerung von vorher drei auf jetzt 4,5 Millionen Euro mit sich.

adk 30 Juli, 2023 10:36