Dominik Szoboszlai deutet möglichen Leipzig-Abschied an

Der ungarische Offensivspieler Dominik Szoboszlai schliesst einen Abgang bei RB Leipzig nach dieser Saison nicht aus.

Der 22-jährige Nationalspieler hat ein Bekenntnis zum Bundesligisten am Rande des 2:1-Siegs der Leipziger gegen Werder Bremen am Sonntagabend jedenfalls vermissen lassen. «Für drei Spiele bin ich auf jeden Fall noch bei RB Leipzig. Ich möchte gerne in der Champions League spielen und meinen zweiten Pokal holen mit RB Leipzig. Was nach dem Sommer passiert, werden wir sehen», wird Szoboszlai von der «Bild» zitiert.

Der Angreifer ist noch bis 2026 an die Roten Bullen gebunden. Ob er seinen Kontrakt tatsächlich erfüllen wird, ist allerdings fraglich. Dem Vernehmen nach verfügt er über eine Ausstiegsklausel im Bereich von rund 70 Mio. Euro.

Mit Newcastle United gibt es für Szoboszlai einen konkreten Interessenten aus der Premier League.

psc 15 Mai, 2023 11:21