Eingetütet: RB Leipzig kriegt den Upamecano-Nachfolger

RB Leipzig hat den designierten Nachfolger von Dayot Upamecano verpflichtet: Der Franzose Mohamed Simakan kommt.

Übereinstimmenden Medienberichten haben sich die Leipziger mit dem 20-jährigen Abwehrspieler und dessen Verein Racing Strassburg über einen Wechsel im Sommer geeinigt. Die Ablöse für den Innenverteidiger soll 15 Mio. Euro betragen. Simakan soll Leipzig bereits Mitte Januar sein Ja-Wort gegeben haben. Gladbach und Milan, die angeblich ebenfalls um den Youngster buhlten, gehen leer aus.

Noch steht der obligatorische Medizincheck in Leipzig aus, offiziell ist der Transfer bislang also nicht. Einen Kreuzbandriss wird das junge Talent vor zweieinhalb Jahren zurück, davon hat sich Simakan inzwischen aber erholt. In Leipzig soll er die Nachfolge von Dayot Upamecano antreten, der den Verein im Sommer für eine Ablöse von 40 bis 45 Mio. Euro verlassen wird.

psc 4 Februar, 2021 09:59