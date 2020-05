Fix: Lukas Klostermann verlängert in Leipzig

Der deutsche Nationalspieler Lukas Klostermann verlängert seinen Vertrag bei RB Leipzig langfristig.

Der Abwehrspieler hat einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2024 unterzeichnet. Lukas Klostermann spielt seit mittlerweile sechs Jahren für die Roten Bullen und hat sich dort zum Nationalspieler gemausert. Er bestritt für den Klub bereits 159 Pflichtspiele.

“Ich freue mich, dass ich bei RB Leipzig verlängert habe und somit nun über meine Zukunft Klarheit herrscht. Ich bin seit sechs Jahren in Leipzig, habe hier persönlich und sportlich eine tolle Entwicklung gemacht und blicke bislang mit dem Klub auf einen sehr erfolgreichen Weg zurück, der in Zukunft mit Sicherheit noch Potential für weitere Erfolge hat und von dem ich Teil sein möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt sehr wohl, habe hier immer das Vertrauen bekommen und bin zum A-Nationalspieler geworden”, sagt Klostermann zu seinem neuen Vertrag.

psc 8 Mai, 2020 09:53