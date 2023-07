Fix: RB Leipzig verlängert mit Trainer Marco Rose

Die Vertragsverlängerung von RB Leipzigs Trainer Marco Rose ist perfekt.

Wie die Sachsen am Freitag mitteilen, hat der 46-Jährige seinen ursprünglich bis Juni 2024 gültigen Kontrakt um ein zusätzliches Jahr bis 2025 verlängert. Marco Rose stiess im September 2022 als Nachfolger von Domenico Tedesco zu den Roten Bullen und hat diese im Anschluss zum dritte Platz in der Bundesliga und zum Pokalsieg geführt. Auch in den nächsten zwei Jahren soll der gebürtige Leipziger Coach der Mannschaft sein.

"Als ich nach dem Pokalsieg in all die glücklichen Gesichter zigtausender Fans geschaut habe, hat mich das stolz gemacht. Leipzig ist meine Stadt und Ostdeutschland meine Heimat", sagt Rose und führt aus: "Wir wollen auch nach dem Umbruch in diesem Sommer für Fussball stehen, mit dem sich die Fans identifizieren können. Wenn uns das gelingt, werden wir gemeinsam viel Spass im Stadion haben und weitere Erfolge feiern. Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen und bin happy, dass ich weiterhin Teil von RB Leipzig sein darf und die Geschichte mitschreiben kann."

RB Leipzig & Marco Rose verlängern vorzeitig 🤝 Wir setzen unsere Erfolgsgeschichte mit Cheftrainer Marco #Rose fort: Der 46-Jährige hat seinen Vertrag bei den Roten Bullen vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2025 verlängert. Gemeinsam für Leipzig 🔴⚪️ — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 28, 2023

psc 28 Juli, 2023 12:18