So hoch ist die Ausstiegsklausel bei Dominik Szoboszlai

Spielgestalter Dominik Szoboszlai hat bei RB Leipzig nach nur wenigen Monaten einen neuen Vertrag unterzeichnet. Dabei wurde auch eine Ausstiegsklausel festgelegt.

Laut “Sport Bild” liegt diese bei 60 bis 70 Mio. Euro. Szoboszlai denkt derzeit aber keineswegs an einen Wechsel. Erst zu Beginn des Jahres stiess er von Red Bull Salzburg nach Leipzig. Sein aktueller Kontrakt ist bis 2026 datiert. Eine Adduktorenverletzung führte dazu, dass der 21-Jährige in der vergangenen Rückrunde noch nicht ins Geschehen eingreifen konnte. Seit dieser Saison ist er voll dabei. In 15 Spielen sind ihm sechs Tore und drei Assists geglückt.

psc 10 November, 2021 09:12