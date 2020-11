Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano fällt aus

Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf seinen französischen Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten.

Der 21-Jährige zog sich beim 2:1-Sieg gegen PSG am Mittwochabend eine Muskelfaserverletzung im hinteren, rechten Oberschenkel zu und wird voraussichtlich rund 14 Tage ausfallen. Somit fehlt Upamecano beim Bundesliga-Spiel gegen Freiburg am Wochenende und in der Folge auch bei der französischen Nationalmannschaft, die auf Finnland, Portugal und Schweden trifft.

psc 5 November, 2020 16:27