Leipzig-Goalie Peter Gulacsi reagiert auf BVB-Gerüchte

Der ungarische Nationalkeeper Peter Gulacsi wird schon länger als Anwärter für einen Wechsel zu Borussia Dortmund gehandelt. Jetzt bezieht der 30-Jährige Stellung.

Gulacsi verweist gegenüber “Sport Bild” einmal mehr auf seinen Vertrag bei RB Leipzig und seinen Status dort. “Ich habe das schon oft gesagt: Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und möchte jedes Jahr international spielen. Ich will langfristig auf dem höchsten Level sein”, so die Ansage des Keepers. Diesen Worten ist zu entnehmen, dass der Spitzengoalie einen Wechsel zu Dortmund wohl nur in Betracht zieht, wenn sich der Verein mindestens für die Europa League oder sogar für die Champions League qualifiziert. Derzeit belegt der BVB in der Bundesliga-Tabelle den fünften Platz.

Grundsätzlich scheint Gulacsi in Leipzig all das vorzufinden, was er sich wünscht: “Wir spielen seit Jahren international, können im Meisterrennen mitsprechen, gewinnen grosse Spiele in der Champions League und haben die Chance auf den Pokalsieg: All das wünschen sich Spieler für ihre Karriere.”

Seinen aktuellen Klub schätzt er sehr hoch ein: “Jeder möchte für grosse Klubs spielen. Leipzig gehört zu den besten Vereinen in Deutschland und mittlerweile auch Europa.”

Einen Verbleib bis 2023, wenn sein aktueller Vertrag endet oder sogar darüber hinaus kann sich Gulacsi demnach sehr gut vorstellen.

psc 14 April, 2021 11:05