Fix: Linksverteidiger Angeliño läuft ab sofort für Galatasaray auf

Galatasaray hat den Zuzug von Linksverteidiger Angeliño von RB Leipzig vollendet.

Der 26-jährige Spanier läuft in der neuen Saison auf Leihbasis für die Türken auf, nachdem er zuletzt an Hoffenheim ausgeliehen war. Die Leihgebühr beträgt 1,5 Mio. Euro. Im Anschluss könnte eine an bestimmte Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht in Höhe von 6 Mio. Euro greifen. Angeliño soll ein Jahressalär von 2,3 Mio. Euro beziehen.

Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici… pic.twitter.com/UvgJhhHzOt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 13, 2023

psc 13 Juli, 2023 20:20