Marsch über Aus bei RB Leipzig: “Es hat einfach nicht gepasst”

Jesse Marsch wird bei RB Leipzig nach nur wenigen Monaten im Amt entlassen. Nun spricht der US-Amerikaner über sein Aus bei den Sachsen.

Bei RB Leipzig folgte Jesse Marsch zum 1. Juli 2021 auf den zum FC Bayern gewechselten Julian Nagelsmann. Als Cheftrainer der Sachsen leitete Marsch gerade mal 20 Pflichtspiele, ehe er am 5. Dezember 2021 freigestellt wurde. Gegenüber dem Online-Portal “The Athletic” schilderte er nun: “Ich habe in Leipzig mit so vielen Dingen gekämpft, um die Mannschaft dahin zu bringen, wo ich sie haben wollte. Dabei wurde die Mannschaft nicht belohnt, ich wurde nicht belohnt. Es hat einfach nicht gepasst.”

Die Einsicht, dass es nicht läuft, hatte er in der Küche, da er aufgrund einer Corona-Infektion in Isolation war. “Als Trainer macht es mir Spass, nahe beim Team zu sein, die Beziehung, bei den Jungs zu sein. Aber ich war in der Küche und habe Trainingseinheiten angeschaut”, so der US-Amerikaner, der aktuell ohne Verein dasteht.

adk 23 Januar, 2022 11:55