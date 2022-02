Nkunku lässt seine Zukunft offen: “Ich mache keine Tür zu”

Christopher Nkunku lässt seine Zukunft bei RB Leipzig offen. Einen Abgang zum Ende der Saison schliesst der Franzose nicht aus.

Vertraglich ist Christopher Nkunku noch bis 2024 an RB Leipzig gebunden. Doch trotz der Aussagen von RB-Geschäftsführer scheint ein Abgang für den Angreifer ein mögliches Szenario darzustellen. “Christopher Nkunku wird auch nächste Saison noch bei uns spielen”, verkündete am heutigen Sonntag in der Sendung “Sky90”.

Der Franzose meinte unterdessen unmittelbar zuvor im Interview mit der Sportzeitung “L’Équipe”: “Leipzig ist ein grosser Verein. Es ist nicht mehr der Sprungbrett-Klub. Vor zwei Jahren standen wir im Halbfinale der Champions League. Vor dem Sommer gibt es noch viele Spiele.” Doch: “Bis zum Sommer kann viel passieren. Es wäre respektlos gegenüber dem Klub, darüber jetzt nachzudenken. Am Ende der Saison werde ich mich mit dem Klub, mit meinem Berater und meiner Familie zusammensetzen und eine Entscheidung fällen.”

Angeblich soll sein Ex-Klub Paris Saint-Germain Interesse bekunden, dazu meinte der 24-Jährige: “Das wird genauso analysiert wie alle anderen Möglichkeiten. Ich mache keine Tür zu.”

